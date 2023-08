Karm pereheitmine. Audentese spordiklubist lahkus päevapealt veerandsada treenerit

Pole just igapäevane, et ühest Eesti suuremast spordiklubist Audentesest (mitte segi ajada tippspordiüksuse spordigümnaasiumiga), kus harjutab üle 2000 lapse, lahkub päevapealt ligi 25 treenerit ehk umbes kolmandik. Miks ebamäärased „ligi“ ja „umbes“? Sest olevat üksikuid, kes on lahkumisavalduse tagasi võtnud, ning ukse oma selja taga kinni löönud treenerite arv selgub 31. augustil, kui on lahkunute viimane tööpäev, selgitas nii spordiklubi kui ka spordigümnaasiumi juht Priit Ilver. Ja lisas, et see olevatki põhjus, miks uutele jahimaadele läinud treenerite pildid ja andmed endiselt Audentese kodulehel ripuvad. „Seni on nad veel meie töötajad, kuu pärast avalduse kirjutamist saab leping läbi ja siis eemaldame ka andmed.“