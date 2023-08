Mainekas ralliportaal andis Tänakule ja Rovanperäle väga kehva hinde

„Oh aeg, pärast Eesti ralli pettumust oli Tänakul ja tema entusiastlikul poolehoidjate armeel seda peaaegu võimatult raske taluda. Kuid ärge eksige, see oli sõitjast tingitud katkestamine. Paremkurvis liiga palju lõiganud Tänakul selgus, et kivi ja karterikaitse lahingu võidab kindlalt kivi,“ kirjutas Clark eestlase katkestamise kohta.

Ta jätkas: „Tundub, et Tänakul ei lähe praegu midagi hästi, kuid võib-olla on just suvepaus see, mida on vaja akude laadimiseks, taaskäivitamiseks, et hooaja neljal viimasel rallil taas sõita.“