Ebameeldiva sündroomiga maadelnud Kristo Kollo: lõpuks oli asi nii kaugel, et ei saanud magada

Viimatise hooaja veetis Kollo Küprosel Paphose Pafiakose klubis, mida juhendas Rainer Vassiljev ja kus eestlastest pallis veel Aleksander Eerma. Nurgaründaja Kollo oli pärast hooaega tervislikel põhjustel sunnitud võrkpallis sammu tagasi astuma. „Lõpuks oli asi nii kaugel, et ei lasknud magada. See pigistas närvi kinni ja siis pidin hakkama päris kangeid rohtusid sööma. Need on aga sellised, mis tapavad lihased täiesti ära,“ rääkis piriformis’e ehk pirnlihase sündroomiga maadelnud Kollo. Nüüdseks sündroomist suuresti taastunud pallur alustab uut hooaega poolprofina.