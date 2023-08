Eesti e-sportlase nimi jäädvustatakse USA-s ajalukku

Ilja Gorbuzov on 35-aastane, kes sai hiljuti e-spordi maailmas hakkama suure vägiteoga ja jõudis Diablo 4 hardcore väljakutses parimate hulka. Admirals e-spordi nime kandnud tiim koosnes neljast liikmest, kuid ülejäänud kolm „hukkusid“ ja Garbuzov oli ainus, kes võistkonna võiduka lõpuni viis.

Tulevik on kohal

Gorbuzov tegelebki täna rahvusvahelises tehnoloogiaettevõttes Admirals e-spordi suuna arendamisega. Kuigi tegemist on eelkõige finantstehnoloogia ettevõttega, mis asutatud ja asub Tallinnas, ent tegutseb kõikidel kontinentidel, on e-sport uus täiendav suund ettevõtte arengus. „Igaüks, kes mänginud või mängib arvutimänge, saab olla e-sportlane. Kui oled parem kui teised, on võimalik sellega arvestatavaid summasid ja võiduraha teenida,“ kirjeldab Eesti e-sportlane.

E-spordist on viimastel aastal saanud hiiglaslik meelelahutustööstus. „Kõige lihtsamalt võib e-spordi kohta öelda, et tulevik on kohal. Uus generatsioon on väga huvitatud e-spordi maailmast ja täna pole mingitki märki rahunemisest. Pigem kasvab see tööstus metsikult,“ sõnab Garbuzov.

„E-sporti on kõige parem võrrelda malega, mis ei liigitu traditsioonilise füüsilise spordi hulka, ent mis ometi on sport. E-sport on kombinatsioon refleksidest ja olukorrateadlikkusest. Sul peab mängijana olema kiire kohanemisvõime ja otsustuskiirus. Mängus tuleb otsuseid langetada äärmiselt kiiresti ja see kogemus tuleb ajaga. Selle taga on raske töö. Kindlasti pole see lihtne raha ega teenistus. Kui inimene võidab e-spordiga näiteks 2 miljonit, ei saa öelda, et tal vedas ja või tal oli õnne. Võib-olla tal oli tõesti õnne, kuid peamised on siiski oskused. Ainult õnnega kohale ei jõua,“ arutleb Gorbuzov e-spordi olemuse üle.

Tiimi koosseis nagu tippspordis