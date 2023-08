Korvpallikoondis peab EM-ile pääsemiseks ületama tuttava tõkke. Reinbok: otsustavaks saab novembrikuine aken

Mõnes mõttes on Eesti võimalik teekond EM-ile tuttav, sest neljasest alagrupist pääseb suurturniirile kolm meeskonda. Leedu on ilmselgelt grupi suursoosik, aga Poola on Soome, Läti ja Küprose kõrval üks finaalturniiri võõrustajaid ning neil on pääse automaatselt taskus. „Treeneritena oleme arvamusel, et see on süsteemi juures sportlikult kõige ebaõiglasem asi. Poola saab päris korralikult mõjutada grupisiseseid tulemusi,“ märkis Reinbok, et pingevabalt matšidele vastu minev korraldajamaa saab soovi korral 2024. aasta veebruaris ja novembris ning 2025. aasta veebruaris toimuvates akendes koosseisuga katsetada.