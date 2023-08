Tuuli Tomingas maadleb ülekoormusest tingitud bursiidiga ja saab teha ainult püsti laskmise trenne

Juulikuine Ramsau treeninglaager kujunes Tomingale esimeseks laagriks, kus ta sai kaasa teha kõik harjutused nii, nagu kava oleks ilma õlavigastuseta ette näinud. Paraku viisid pikad intensiivsed laskmistreeningud Tominga küünarnuki mõneks ajaks rivist välja.

„Ramsaus sain lõpuks püssiga normaalselt tööd teha. Ei olnud mul enam takistust relva õlga tõmbamisel või seljast ära võtul. Loomulikult kasutasin seda isukalt, end liigne agarus on ogarus,“ kirjutas Tomingas Topauto laskesuusablogis.

„Ramsaust kojusõidu hommikul andis vasak küünarliiges veidralt tunda ja kui hommikune trenn tehtud, buss kokku pakitud sai ning me koduteed alustasime, oli küünarnukk nõnda hell, et isegi istme peale oli seda valus toetada. Arvasin, et ilmselt lihtsalt püssiga töötamisest, küll varsti üle läheb,“ jutustas Tomingas.

Korraks Eestisse põiganud Tomingas käis arsti juures, kes kinnitas bursiidi ehk küünarnuki limapauna põletikku, kuid laskesuusataja jätkas treeninguid oma tavapärases rütmis ning ei pööranud ajutisele käe tuimusele suuremat tähelepanu. Obertilliachi laagrisse minnes valu küünarnukis jätkus.

„Eirasin ja jätkasin läbi valu trenne, kuniks ühel hommikul oli bursiidist tekkinud vedelikukolle nõnda suur, et ulatus poolde käsivarde. Alustasin põletikuvastast ravi ning vähemalt vedelik taandus, aga valu jäi ja nüüdseks on asi nii kaugel, et lamades asendit ma sisse võtta ei suuda,“ ütles Tomingas.

Seni, kuni küünarnukk paraneb, saab Tomingas teha ainult püsiasendis lasketrenni. Kuigi lamades laskmist laskesuusataja hetkel teha ei saa, ei tohiks haigus kehale suuremat jälge jätta ning põletik peaks ravi korral ja liigesele rahu andes aja jooksul ise taanduma.

„Praegu toimetame nii, et Indrek laseb minu relva peale ja mina jätkan trenni vaid püsti lastes. Kui harjutamisest rääkida, siis loomulikult tekitab tohutut ebakindlust teadmine, et opijärgselt jäi laskmisesse paus ja nüüd see küünarnukk ka veel sunnib mind lamades asendist eemal hoidma. Ent suurt stressi pole, sest olen elu jooksul relvaga kõvasti tööd teinud ja need oskused ei kao, seda enam, et lamades laskmine on minu tugevam külg ja olen selles üldjuhul väga hea olnud. Vähemalt seda mentaliteeti proovin hetkel hoida,“ rääkis Tomingas.