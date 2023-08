Eesti korvpallikoondis peab EM-ile pääsemiseks alistama Leedu või Põhja-Makedoonia

Eesti loositi H-alagruppi, kus vastasteks on Leedu, Poola ja Põhja-Makedoonia. Edasi EM-finaalturniirile pääsevad iga alagrupi kolm paremat. Kuna Poola on aga üks 2025. aasta EM-i korraldaja, siis neil on pääse EM-ile juba olemas. Seega mängivad Leedu, Eesti ja Põhja-Makedoonia välja kaks ülejäänud EM-piletit.