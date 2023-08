TIPPHETKED JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis kaotas võõrsil Soome vastu võitlusliku mängu

1. veerandaeg: Eesti alustas koosseisus Kristian Kullamäe, Mikk Jurkatamm, Henri Drell, Artur Konontšuk ja Mihkel Kirves. Mõlemad võistkonnad alustasid 5945 pealtvaataja ees väga resultatiivselt. Eesti teenis punkte koguni kaheksalt esimeselt rünnakult, aga viie minuti järel oli edu vaid 16:15. Seejärel sai Eesti kaitse paremini pidama, kusjuures rünnakul järgi ei antud. 10 minuti järel juhtis Eesti 29:21, väljakult tabas Eesti viskeid 17-st 11. Silmapaistvaim mängija oli Henri Drell, kes tegi hästi teravust, viskas kaheksa punkti ja tegi kaitses Lauri Markkaneni elu raskeks. Mitte, et see NBA tähte väga seganuks, tema arvel oli üheksa punkti.

3. veerandaeg: Eesti hoidis kolmanda veerandi alguses kerget edu, aga Tallinna turniirile ette vaadates on ohumärk, et Drell küsis kolme minuti järel vahetust ja läks riietusruumi. Kuigi sammus longet näha polnud, tundub, et teda segas mingi jalaprobleem. Nii Eesti kui ka Soome mäng muutus kolmandal veerandil kaootilisemaks, rohkem oli hädas Eesti. Kaks minutit ette perioodi lõppu läks Soome esimest korda juhtima (60:58). Pärast peatreener Jukka Toijala time-outi naases Drell mängu, seegi hea. Neljandale veerandile mindi vastu Soome 62:61 eduseisus. Eesti resultatiivsem oli endiselt 15 punktiga Drell, Raiestel oli koos 10 punkti. Markkanen jõudis kolme veerandiga 20 punkti ja 8 lauapallini.