Võrkpallinaiskonna viimased kontrollmängud enne kodust EMi on kinnised

Naiskonna peatreener Alessandro Orefice sõnas enne viimaseid mänge, et eesmärk on katsetada kindlaid taktikalisi nüansse ja saada hea saalitunnetus. „Bosnia ja Hertsegoviina on kõva vastane, nad võitsid eelmisel suvel Hõbeliiga ja neil on suurepäraseid mängijaid ning see on meile heaks viimaseks testiks enne EMi. Saame esimest korda mängida Unibet Arenal ja proovime ka koduväljakutunnet saavutada, mis siis, et publikut seekord pole. Ma tahan näha veel üht sammu edasi – oleme pidevalt heas tempos edasi läinud ja väikeseid samme paremuse poole astunud. See nädal on fookusega taktikale ning neis mängudes tahame oma mängusüsteemi testida. Keskendume eelkõige sellele, mis toimub meie väljakupoolel, mõeldes sellele, mis meid EMil ees ootab,“ sõnas Orefice.