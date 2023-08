Tartu tõi korvi alla pikalt Hispaanias mänginud lätlase

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi hinnangul on nähakse Malmanises avanemata potentsiaali. „Malmanis on parimas mängijaeas korvialune mängija, kellel on kogemust Hispaania ja Leedu liigast. Ta ei oleks nendes liigades nii pikalt olnud, kui temas ei nähtaks suurt potentsiaali. Paraku ei ole ta platsil õiget enesekindlust leidnud. Meie meeskonnas on tema roll kindlasti suurem ja loodame, et kvaliteetses korvpallikeskkonnas tehtud töö hakkab meil vilja kandma ja ta annab meeskonnale tugeva panuse,“ sõnas Talts.