Liverpool tegi poolkaitsja eest juba kolmanda pakkumise, kuid see lükati taas tagasi

Liverpooli jalgpalliklubis on sel suvel koosseisu osas toimunud mitmed muudatused. Mitmed seni keskväljal mänginud mehed on klubist lahkunud. Praegu on juurde toodud kaks poolkaitsjat, kuid lahkujaid on olnud rohkem ehk seega vajatakse veel uusi täiendusi. Praegu ollakse pingsalt jahtimas Southamptoni 19-aastast poolkaitsjat Romeo Laviat. Lavia eest on tehtud juba kolm pakkumist, kuid Southampton on need kõik tagasi lükanud.