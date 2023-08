Ka Neymar tahab PSG-st lahkuda, Pariisi tippklubi palkab juba uusi ründajaid

„Ma ei saa kinnitada uudist, et sellist asja ei juhtunud,“ andis Neymari agendist isa Neymar Santos seenior krüptilise vastuse PL Brasilile, kui tema käest uuriti, kas Neymar esitas PSG-le lahkumissoovi.

Prantsusmaa legendaarse spordilehe L’Equipe’i teatel esitas Neymar PSG-le lahkumissoovi. 31-aastase brasiillase kohta on mitmel puhul kirjutatud, et ta võiks naasta kunagisse koduklubisse FC Barcelonasse. Samas on katalaanide rahaline olukord jätkuvalt keeruline ning Neymari ostmine käiks neile praegu ilmselt üle jõu.

RMC Sport aga kirjutab, et Neymari vastu on tõsiselt huvi tundmas Premier League’i tipptiim Londoni Chelsea. Chelsea on viimasel ajal palganud pigem nooremaid mängijaid ja üritanud tiimi keskmist palgalage allapoole tuua. Samas sooviks Chelsea ameeriklasest omanik Todd Boehly meeskonnas näha ka mõnda tõelist superstaari. Eelmisel suvel viskas ta silma Cristiano Ronaldole, kuid see tehing jäi siiski katki. Nüüd on ta uurimas võimalust, kas Neymari palkamine võiks olla reaalne.

Samal ajal on PSG otsimas juba ründeliini täiendusi. Värskelt hõigati välja, et Lissaboni Benficast hangiti kahe aasta pikkuse laenulepinguga 22-aastane portugallasest ründaja Goncalo Ramos. Esialgu on tegemist laenulepinguga, kuna PSG ei saa Financial Fair Play reeglite tõttu kohe ostu sooritada. Lepingusse on aga sisse kirjutatud, et 2024. aastal peab PSG ründaja välja ostma. Sõltuvalt boonustest võib üleminekusumma kerkida 80 miljoni euroni.

Lisaks on PSG jõudnud kokkuleppele Ousmane Dembele ostmise osas. Barcelona ei soovi aga Dembelest niisama lihtsalt loobuda ja seetõttu ei ole olukord veel lõplikult lahenenud. Juuli lõpuni oli Dembele väljaostuklausliks 50 miljonit eurot. Vastava pakkumise PSG ka tegi. Nüüd on aga küsimus, kuidas see 50 miljonit eurot jaguneb.

Dembele pikendas Barcelona lepingut eelmisel suvel. Kuna Barcelona vähendas Dembele palka, siis ääreründaja lasi lepingusse panna punkti, et müügi korral saab ta üleminekusummast poole endale. Kuna kõik detailid ei olevat lõpuni selged, siis jätkub ka vaidlus raha jaotamise üle.