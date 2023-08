Tottenham lükkas tagasi Inglismaa koondise kaptenile tehtud saja miljoni euro suuruse pakkumise

Saksamaa hiid otsib asendust eelmisel suvel Barcelonasse siirdunud Robert Lewandowskile. Inglase leping Tottenhamiga kehtib veel üks aasta, mis tähendab, et kui teda ei suudeta tänavu rahaks teha, võib Inglismaa kapten järgmisel aastal vabaagendina klubist lahkuda.

Harry Kane on Tottenhami eest löönud 435 kohtumises 280 väravat. Tema vastu on tänavusel suvel huvi ülesse näidanud ka Manchester United, kuid selle klubiga seostuvad kuulujutud on viimasel ajal vaibunud.