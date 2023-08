VIDEO | Õnnejoovastuses Miia Ott jooksis uue Eesti rekordi ja pääses EM-il finaali!

„Ma karjun õnnest siis, kui tunnen, et tegin hea soorituse. Ükskord ma ei kiljunud ja siis meeskonnakaaslane küsis, et kas midagi on valesti. See on unistuse täitumine. Enne siia tulekut mõtlesin, et olen rahul poolfinaali pääsuga, aga nüüd olen finaalis!“ vastas eestlanna emotsionaalselt.