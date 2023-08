Draamat täie raha eest: Eesti vabavõitlejate noortekoondis võitis MM-il kolm medalit

„Edasi otsustas rahvusvaheline alaliit, et sellisel juhul tuleb matšid uuesti pidada. Pidasime! Sel korral võitis Eesti Iirimaad, Iirimaa Ukrainat ja Ukraina Eestit - ka sel korral olid kõik kohtunike otsused, aga kuna Ukraina võit Eesti üle oli „ainult“ kohtunike jagatud otsus (üks kohtunik annab võidu ühele, kaks kohtunikku teisele), kahandas see Ukraina võidust saadava matši punktide arvu väiksemaks ning lõppkokkuvõttes pääsesimegi meie alagrupist edasi 8 parema hulka.“

Tõnissaare sõnul on ka väga võimas kuidas noored on tulnud samm-sammult läbi nende aastate - tavatreeningute, treeninglaagrite ja ettevalmistavate võistluste, lapsevanemate toetuse ja koostöö ning nende enda suure pingutusega sellesse kohta välja. Kõik see on korralikuks vundamendiks nii spordis kui ka elus üldse.