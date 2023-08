Donald Trump solvas kapist välja tulnud jalgpallurit: USA läheb sinu pärast põrgusse!

„USA naiskonna šokeeriv ja täiesti ootamatu kaotus Rootsile on võrdeline sellega, mis toimus meie riigi rahvaga Joe Bideni juhtimisel,“ kirjutas Trump.

Ta süüdistas kaotuses USA praegust presidenti. Loomulikult said oma osa ka mängijad, kellega Trump on alates 2019. aasta MM-ist tülis. „Paljud meie koondise jalgpallurid on Ameerika suhtes avalikult vaenulikud – ükski teine ​​riik ei käitunu nii,“ jätkas Trump.