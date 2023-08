„Aastate kompaktseim ja ägedaim rada.“ Üleskaevatud kesklinn osutus Tallinna Ironmanile õnnistuseks

Samm sai kiita nii publikult kui ka osalejatelt. Pika võistluse esimest korda alla 13 ja poole tunniga läbinud spordikommentaator Kalev Kruus jäi päevaga väga rahule. „Julm kaasaelamine! Tänavune rada oli minu osaletud aastate kompaktseim ja ägedaim. See kaasaelamine, vabatahtlikud ja kõigi inimeste rõõmus tuju. Hooti on tunne, et sa pole Eestis ja need kaasaelajad pole eestlased. Eestlane üllatab!“ kirjeldas ta finišis oma emotsioone.