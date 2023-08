Ebaõnnega võidelnud Eesti maastikuratturid lõpetasid MM-il kolmandas kümnes

„Eks see tulemus on pettumus,“ tõdes Pruus. „Alguses oli täitsa hästi ning suutsin esimese grupiga kaasa minna. Laskumistel olin natuke taga, aga sain siiski grupi saba peale tagasi. Umbes 15 km kandis tundsin, et ratas käitub vähe imelikult ja ma ei suuda tehniliste kohtade peal sõita. Avastasin, et mu esiamort ei tule lukust lahti ehk laskumised ei olnud toredad. Kaotasin positsioone. 25 km tehnilises punktis sai mehaanik amordi lukust lahti, aga siis ei saanud ma seda enam lukku panna, seega sõitsin järgmised 70 km lahtiste amortidega. Samas ei olnud seekord päris seda õiget tunnet ka. Kindlasti oleksin esimeste sabas sõites suutnud rohkem pingutada. Treenisin hästi ja olin selleks sõiduks valmis. Trennis olid samuti näitajad väga head, seega läksin kindlasti TOP10 positsiooni püüdma. Seekord kahjuks läks niimoodi.“