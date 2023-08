Tuntud peatreeneri palganud Rock Tartu Terminali korvpalliklubi hakkab mängima esiliigas

„Tehti pakkumine ja jäin nõusse,“ ütles Priit Vene. „Kindlasti läheme esiliigas igat mängu võitma, aga eks neid tegureid on teisigi, mis seda mõjutavad. Näiteks see, kui hästi klubi töötab, egas klubil ole lihtne selline samm teha. Esiliigas on nii, et kõik meeskonnad lähevad võitma, madalamale ei taha keegi latti lasta. Seega sõltub palju meeskonna komplekteerimisest. Esiliiga eesotsas on ikka need meeskonnad, kel on meistriliiga kogemusega mängijaid nii ees- kui ka tagaliinis. See annab eelise.“