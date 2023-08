Levadia ja Paide noppisid vajalikud võidud

Levadia on 22 mänguga kogunud 51 punkti. Tiitlikaitsjal FC Floral on samuti 51 punkti, aga nemad on pidanud 23 kohtumist. Pärnu jätkab 31 punktiga kolmandal positsioonil.

Paide on 28 punktiga kuuendal kohal, aga kolmandal kohal olev Pärnu on nüüd vaid kolme punkti kaugusel. Tihedas tabeli keskosas on Nõmme Kaljul ja Tallinna Kalevil 30 punkti, sarnaselt Paidega on 28 punkti kogunud ka Kuressaare.