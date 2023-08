KOMMENTAAR | Dilemma... Põnev jalgpalli meistriliiga või euroedu? Mõlemat ei saa. Kas tuleb luua superklubi?

Eesti koduse jalgpalli ümber on olnud tänavu lainetusi, mullistusi ja ilkumisi. Eelkõige selle kohta, et tuntuim ekspert ja kõvahäälseim kommentaator on justkui kahestunud. Esmalt hõikas ta: „Ei ole vaja nii palju vinguda, haliseda, kurta ja lämiseda, vaid vaadata ja nautida jalgpalli, mille tase on koduvabariigi meistrivõistluste ajaloo kõrgeim.“ Ja mõni kuu hiljem kurtis: „Eesti on tänavu eurosarjade kõige nõrgem riik.“ Kusjuures ongi, kaheksast esimesest euromängust said neli meie satsi seitse kaotust ja ühe 0 : 0 viigi.