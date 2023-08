DELFI VIDEO | Hannes Hermaküla: mõtlesin jooksmise ajal, et pigem suusataks kaks Vasalopetit

„Korraliku sportlasena ütleks, et teema analüüsid ja pärast vaatama. Aga jah, väga raske oli. Jalad kiskusid peaaegu krampi ning juba alguses tundsin, et täna on raske. 127. kilomeetril mõtlesin, et ma ei taha enam rattaga sõita. Putitasin ennast spordigeelide ja muuga. Joosta oli kergem, kui eelmisel aastal, aga aeg tuli viletsam,“ võttis Hermaküla võistluse kokku.