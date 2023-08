VIDEO | Tsitsipas triumfeeris Los Cabose ATP turniiril

„Mul on tunne, et me mõlemad soovisime publikule pakkuda kõrgetasemelist finaali,“ rääkis Tsitsipas tiitlivõidu järel. „Ma arvan, et see oli suurepärane matš. Alex mängis fenomenaalselt ja ma üritasin enda taset hoida nii palju kui suutsin. Ma võtan sellest nädalast palju positiivset kaasa. Ma mängisin siin mõned väga head matšid ja see on USA kõvakattel mängitavale perioodile väga hea algus.“