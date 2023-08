Valgevene president avas Minskis suurejoonelise spordipeo: maailm on hirmul ning soovib peituda raudse eesriide taha

Mängude avatseremoonial pidas kõne ka Valgevene president Lukašenka. „Maailm on väike ja ainult hullud soovivad riikidevahelisi sidemeid katkestada,“ rääkis ta. „Me peame neid mänge väärikalt pidama. Sellel võistlusel on suur tulevik ja see on meie kätes. Vahet pole, kui väga soovivad kibestunud ja jõuetud maailma bossid seda meilt ära võtta.“

„Ma olen kindel, et nad näevad meid ka täna. Vaadake, kuulake, tehke järeldusi. Te püüate rahvusvahelisest spordist tugevaid konkurente elimineerida ja soovite kaotada meie sportlikud võidud. Te tapate olümpialiikumise vaimu ja mõtte - see on märk nõrkusest ja teie hirmust. See on katse peituda elutõe eest raudse eesriide taha,“ jätkas Valgevene president.