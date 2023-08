VIDEO | Noor argentiinlane võitis Kitzbüheli ATP turniiri finaalis kodupubliku lemmikut

„Ma tean, et kõik inimesed tahtsid, et Domi võidaks. Pean vabandust paluma,“ rääkis Baez finaali järel. „Ma olen õnnelik mitte ainult tänase, vaid kogu nädala üle. Tundsin ennast Austria publiku ees väga hästi. Õnnitlused Thiemile ja tema meeskonnale. See oli nende jaoks suurepärane nädal. Ma loodan, et ta naaseb oma parimale tasemele.“