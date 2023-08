PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Kassid läinud, hiirtel pidu. Elfyn Evans valitseb, Thierry Neuville jätkab üllatamist

Arvestades, et tegemist on MM-võistlusega, näib pilt tõesti nukker. Soome ralli avapäev röövis kogu eelmise aasta esikolmiku ning laupäeval ei pääsenud neist keegi rajale isegi superralli süsteemis. See võimalus avanes WRC-sarja sõitjatest vaid prantslasel Pierre-Louis Loubet`l, kuid suurest mängust oli ta väljas. Nii jõutigi olukorda, kus laupäeval jätkas kõrgeimate kohtade eest võitlust vaid viis meest. Neist Jari-Matti Latvala on Toyota pealikuna juba puhas pühapäevasõitja.