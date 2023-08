DELFI VIDEO SOOMEST | Suures mängus püsiv Georg Linnamäe: ma olen rahul, aga mitte õnnelik. Me ei oodanud nii kõrget kohta

Erinevalt mitmest nimekast konkurendist on Linnamäe suutnud Soomes seni suuremaid probleeme vältida ja näidata stabiilselt head kiirust. Ta on selle abil tõusnud viiendaks. Päeva vältel heitles Linnamäe soomlase Mikko Heikkiläga. Laupäeva viimasel katsel saigi eestlane ühe sekundiga põhjanaabrist mööda.

Hyundai Rally2 autot tüüriv eestlane kaotab WRC2 arvestuse liider Sami Pajarile 2.01,8-ga. Kõikide Rally2 sõitjate seas on Oliver Solberg küll Pajarist kiirem, aga tema ei sõida punktide peale.

„Peale tänase hommiku on olnud hea minek. Me ei oodanud nii (kõrget kohta), arvasime, et oleme tagapool,“ rääkis Linnamäe Delfi videointervjuus. „Me oleme siin rallil alles teist korda.“