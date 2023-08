Lõuna-Aafrika vabariigi tippsprinter jäi vahele keelatud aine tarbimisega

Horn jäi vahele keelatud aine klenbuterooli tarbimisega. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu dopinguvastane agentuur (AIU) teatas, et talle määrati võistluskeeld 2029. aastani.

See tähendab, et sisuliselt on Horni sportlaskarjäär lõppenud. Kui keeld lõppeb, saab ta 40-aastaseks.