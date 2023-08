Kapten pälvis juunioride EM-il 19. ja Rasva 22. koha

„Ma ei taastunud eilsest täielikult ära, kuid arvan, et suutsin siiski oma ära teha,“ rääkis Kapten võistluse järel. „Peale ujumist läks mul umbes kilomeeter, et esimene grupp kätte saada ja seejärel sõitsime koos. Sarnaselt eelvõistlusele tuli ka täna jooksu esimene pool väga raskelt ja sain end alles distantsi teises osas käima. Kokkuvõttes jään rahule ja enesetunne on võrreldes hooaja algusega samuti iga võistlusega grammike parem.“