Suur üleminek: Manchester City soetas 90 miljoni eest Horvaatia koondislase

„Kõik, kes nägid Manchester Cityt eelmisel hooajal mängimas, teavad, et nad on maailma parim meeskond. Selle klubiga liitumine on minu ja mu pere jaoks midagi väga erilist. Võimalus töötada Pep Guardiola käe all kõlab suurepäraselt,“ rääkis Gvardiol ülemineku järel.