Müncheni Bayern tegi Harry Kane’i ostmiseks viimase pakkumise

Tottenham on varasemalt juba Bayerni ligemale 100 miljoni euro suuruse pakkumise tagasi lükanud. Nüüd olevat Bayern pannud mõned miljonid juurde ja pakkumise suurus on seega juba veidike üle 100 miljoni euro. Daily Telegraphi teatel olevat see Bayerni viimane pakkumine, millel on muuhulgas ka paika pandud tähtaeg.