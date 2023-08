PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Kurvastav vaatepilt. Ott Tänakul pole sel hooajal lihtsalt õnne

Pilt, mida ei tahaks näha ükski eestlasest rallifänn. Ford Puma ralliauto seisab hõreda männimetsa vahel lookleval kruusateel. Kapott on püsti ja juhipoolne esimene nurk tungrauaga üles tõstetud. Maailma üks kiireimad rallimehi Ott Tänak on külili auto all ja püüab selgusele jõuda, mis masinaga juhtus. Kaardilugeja Martin Järveoja uurib mootorit kapoti alla kiigates.