Esikohalt katkestanud Rovanperä oli nõutu: mulle ei tundu, et oleksime pidanud seal eksima

Esimest Soome ralli võitu jahtinud Rovanperä masin kandus kaheksandal kiiruskatsel teelt välja ning rullus katusele. Hiljem keerati auto küll ratastele, aga jätkata polnud sellega võimalik.

„Tegelikult oli see loll avarii, sest mulle ei tundu, et oleksime pidanud seal eksima. Mul pole õrna aimu, miks me selle kurvi pikaks lasime. Rattad blokeerusid täielikult ja ma ei suutnud autot otseks saada, siis tabasime kraavis vist mingit kivi, mis saatis meid lendu,“ vahendab DirtFish Rovanperä sõnu.

„Pidurdades tundus kiirus õige ja tundsin, et saan kurvi läbimisega hakkama. Aga äkki mängis rolli see, et olime esimesena rajal, sest siis kaldud alati sõidujoonest välja, eriti puudutab see tagumisi rehve,“ lisas ta.

Pärast avariid tuleb Rovanperäl ka haiglas uuringud läbida, kuid tulemused selguvad alles homme.

„Ma olen enam-vähem korras. Loomulikult on pärast sellist pauku pisut valus, aga arst kontrollis mind ja homme lähen ka röntgenisse,“ selgitas soomlane.

Küll aga on ta lootusrikas, et homme minnakse uuesti rajale: „Kui auto metsast tagasi jõuab, siis kutid kontrollivad seda ja parandavad ära. Kui auto kere on korras, siis tavaliselt suudavad nad kõik korda teha.“

Rovanperä katkestamise järel tõusis ralli uueks liidriks Elfyn Evans (Toyota), kes enne kümnendat katset edestab Thierry Neuville'i 9,7 sekundiga.