INTERVJUU | Jukka Toijala räägib korvpallikoondise kahest võidust Ungari üle ning Raieste, Tassi ja Drelli seisust

Jukka Toijala, milliseid järeldusi nendest kahest mängust teha saame?

Suuremaid järeldusi teha ei saa, sest need olid sõpruskohtumised, aga on olnud paar ülesannet ja asja, mida oleme paar nädalat harjutanud nii kaitses kui ka rünnakul. Nüüd tuli neid mängus proovida. Katsetasime ka erinevaid koosseise. See oli kõige olulisem asi. Kuna meil on taas noor koosseis, siis oli hea, et võitsime mõlemad mängud. See annab enesekindlust, aga praegu pole tulemus loomulikult kõige olulisem.