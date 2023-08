Karmis avariis jalga vigastanud Lappi: esimese asjana vaatasin, kas kaardilugeja liigutab. Jäime ellu

Lappi tunnistas, et avarii oli tema enda prohmakas. „Lendasime puusse. Legendis oli viga, sest olin selle kirjutanud liiga optimistlikult ning poole kurvi peal oli selge, et lendame teelt otse välja. Tagakülg läks libisema ja sealt polnud võimalik välja tulla. Recce ajal tegin valearvetuse... minu viga,“ kirjeldas ta juhtunut.

Kui M-Sport teatas, et Ott Tänak Soomes rohkem kruusale ei tule, siis tõenäoliselt ootab sama saatus Lappit. „Ma usun, et meie mäng on läbi. Šassii on okeis seisus, aga mootor sai kõva paugu ja on tuksis. Õnnetuse järel oli masina kõrval päris palju juppe. Ma ei usu, et seda rallit saab jätkata,“ möönis Lappi, kellele jaoks oli avarii üsna ehmatav.