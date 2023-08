Latvala täitis reede hommikul endale seatud eesmärgi

Esmakordselt Toyota GR Yaris Rally1 masinaga kihutav kogenud soomlane kaotab liider Kalle Rovanperäle 47,6 sekundiga.

Latvala tunnistas, et on siiani suutnud seatud eesmärgi täita. Ta lootis ralli eel, et ei kaota oma meeskonna esinumbrile Rovanperäle kilomeetri kohta rohkem kui ühe sekundi. Praeguseks on sõidetud veidi enam kui 50 kilomeetrit.

„Oli teada, et meie kiirusest päris tipus olemiseks ei piisa. Muidugi, nüüd on aeg tempot tõsta. Siiani on olnud üllatavalt palju sündmusi,“ lausus 38-aastane Latvala Soome meediale, vihjates Ott Tänaku ja Esapekka Lappi kiirele katkestamisele.

„Soomes on alati asju juhtunud, aga nüüd on neid juba esimese läbimise ajal üllatavalt palju olnud. Õnneks olen rahu säilitanud ja omas tempos sõitmisega hakkama saanud. Tänu sellele on ka tulemused paranenud,“ resümeeris Latvala.

Ralli otseblogi saab jälgida siit.