DELFI FOTOD SOOMEST | M-Spordi totaalne altminek: Tänak ja Loubet katkestasid juba kolmandal katsel

M-Spordi pealik Richard Millener kommenteeris WRC ülekandes Tänaku katkestamist järgnevalt: „Esialgse info põhjal auto põhi sai millegilt löögi ja see põhjustas mure, mis sundis peatuma. Ott andis tiimile teada, et midagi põrkas vastu auto põhja ning võimsus kadus ära. Toome auto tagasi ja vaatame, mis saama hakkab, aga on üsna ebatõenäoline, et võistlusega jätkame. Löök olevat üsna tugev olnud.“