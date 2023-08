Ukraina kohtunik: mulle pakuti altkäemaksu, et vilistaksin Venemaa klubi kasuks

Ukrainlase sõnul tehti talle 10 000 euro suurune pakkumine, et aidata venelaste Kaasani Unics Monaco vastu võidule, kirjutab Sport24.ua.

Euroliiga juhid on selle avalduse järel öelnud, et alustavad sisejuurdlust, et Ambrosovi väiteid kontrollida.