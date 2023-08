Hyundai tiimipealik Abiteboul Rovanperä kuulujuttudest: see oleks rumal, kui me maad ei kombiks

Hyundai on alates 2019. aastast saatnud MM-rallidele kolm masinat, alates järgmisest hooajast kaaluvad nad nelja auto välja panekut. Abitebouli sõnul saab määravaks neile eraldatav eelarve, mis saab selgeks hiljemalt septembri lõpus.

„Olen väga huvitatud sellest, et järgmisel aastal oleks midagi uut ja värsket,“ ütles Abiteboul portaalile motorsport.com. „Minu meelest nii meeskond kui ka spordiala laiemalt peaks võtma riske ning tegema asju natuke teistmoodi. Meil kõigil on kohustus seda sporti natuke raputada. Asi pole ainult etapil startivate [Rally1] autode arvu tõstmises, vaid see peab olema ka mõttekas.“

Hyundai tiimipealik tõdes, et nelja autoga osalemise peab otsustama lähikuudel. „Ausalt öeldes on autol palju osi, millel on pikk tarneaeg, mistõttu peame otsuse tegema peagi. Septembri lõpp on selleks kõige hilisem aeg. Sealjuures üks auto osadest on ka seal istuv juht. Kui tahame starti saata neli autot, siis peab meil olema ka neli korralikku juhti, kes suudaks Hyundai investeeringut ära kasutada,“ selgitas ta.

Hetkel on Hyundai järgmiseks aastaks löönud käed Thierry Neuville'i ja Teemu Sunineniga, neist teine ei pruugi kaasa sõita kõikide etappidel. Abiteboul on varem öelnud, et nad on huvitatud ka Esapekka Lappi jätkamisest, aga temaga uut lepingut pole veel allkirjastatud. Veidi segasem on seis Dani Sordoga, kes kõigi märkide järgi uuel hooajal enam tipptasemel kaasa ei löö. Tema üks tõenäoline asendaja võiks olla Rally2 sarjas Hyundaiga võistlev Emil Lindholm.

Kuid rallimaailmas liiguvad jutud, et Hyundai sooviks sõlmida lepingu valitseva maailmameistri Kalle Rovanperäga, kes seni on istunud Toyotas. Abiteboul selles osas kuigi lootusrikas polnud.

„Eks me muidugi tuvastame, et kuidas keegi oma tulevikku näeb. On tunda, et Kalle on praegusel ajahetkel õiges kohas ja see pole väga selge, mida me saaksime Kallele pakkuda, mida tal praegu pole,“ tõdes ta. „Ta on ilmselgelt üks kiiremaid sõitjad. See oleks rumal, kui me maad ei kombiks. Kuid ma ei taha spekuleerida teemal, kas me sõlmime Kallega lepingu. Me ei saa mõelda ainult 2024. aastast, vaid peame vaatama kaugemasse tulevikku.“