Ironmaniks valmistudes peaga klaasukse purustanud Jürgensoni sunnib pingutama „kast kreeklast“

Eesti kõrgliigas 472 kohtumisega 63 väravat kõmmutanud Jürgenson lahkus eelmisel aastal FCI Levadiast ning pole pärast seda profitasemele naasnud. Spordiga on aga mees endiselt seotud ja lisaks säravale kommentaatorikarjäärile otsustas ta ennast sel hooajal proovile panna ka triatlonit tehes.

„See oli esimene kord kui mõtlesin, et oh, võiks ka proovida! Mida aasta edasi, seda rohkem ma Ironmani mingites seltskondades välja lubasin ja ütlesin, et proovin seda nii öelda puusalt,“ selgitas Jürgenson Delfile.