Eesti parim korvpallinaiskond paneb ootamatult pillid kotti: see oli väga valus otsus

Naiskonna eestvedaja ja teine treener Raido Ringmets ütles otsust kommenteerides, et Eesti naiste korvpalli jaoks on kahtlemata tegemist valusa sammuga. „Meie võistkond oli heaks väljundiks parimatele Eestis mängivatele naistele“.

„Tänan kõiki naiskonna toetajaid ja pöidlahoidjaid ning olen lootusrikas, et need kaks hooaega andsid noortele mängijatele oskusi, mida nad saavad edaspidise sportlaskarjääri edendamisel kasutada,“ ütles Ringmets. „Usun, et meil olid parimad toetajad, kes meile siiralt ja südamest alati kaasa elasid ning kelleta need kaks emotsiooniderohket hooaega olemata oleksid jäänud,“ tunnustas Ringmets.