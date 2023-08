Saksamaa meedia: Ogier' ja Neuville võivad järgmisel hooajal tiimikaaslased olla

WRC sarjaga 2014. aastal taasliitunud Hyundai on küll kahel korral võitnud kontruktorite MM-tiitli, kuid sõitjate arvestuses ollakse siiani kuival ja mõistagi ei valmista see korealastele rõõmu.

Tänavu on läbitud väikestviisi uuenduskuur, kui esmalt sai Hyundai tiimibossiks Cyril Abiteboul ja peale selle liitus juuni alguses tiimiga autoralli MM-sarja suurim tehnikageenius François-Xavier Demaison, kelle käe all valminud Volkswageniga võitis Ogier möödunud kümnendil viis MM-tiitlit.

Selles, et Hyundai on Ogier' teenetest huvitatud, pole mingit kahtlust ning Saksamaa väljaande Motorsport Aktuelli sõnul võib Demaisoni kohalolu aidata prantslase palkamisele kõvasti kaasa.

Olgu öeldud, et Hyundai praegustest sõitjatest on järgmiseks hooajaks leping olemas vaid Thierry Neuville'il. Samuti peetakse läbirääkimisi Esapekka Lappiga ning on tõenäoline, et soomlane jätkab meeskonnas.