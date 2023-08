Kikkpoksi tippsarja jõudnud Uku Jürjendal alustab jahti poolele miljonile dollarile

Sotsiaalmeedias kuulub Jürjendal kindlalt Eesti populaarsemate atleetide sekka. Instagramis on kikkpoksijal koguni 91 600 jälgijat. Enamat saavad ette näidata ainult loetud eestlastest sportlased. Samamoodi on 34-aastane Jürjendal tippu kerkinud ka oma spordialal. Praeguseks on ta tippsarjas Glory pidanud kaks matši (üks nokaudiga võit, üks kaotus). Viimatise efektse nokaudi järel teenis Jürjendal koha 19. augustil Rotterdamis toimuvale võitlusõhtule. Nüüdseks on eestlane olukorras, kus järgmise viie vastase alistamine tooks talle sisse 500 000 USA dollarit (458 000 eurot). „Glory’s hoolitsetakse võitlejate eest ja makstakse neile ausalt palka,“ on Jürjendal olukorraga rahul.

Võitlusspordimaailmas annab praegu eelkõige tooni vabavõitlussari UFC. Püstivõitluses on lipulaevaks kerkinud just Glory. „K-1 tippaegadel oli kikkpoks isegi vabavõitlusest kõvem. Püstivõitluse fänne on aga endiselt palju ning usun, et asi on taas tõusuteel. Praegu on vägev, et korraldatakse selliseid üritusi nagu eelseisev 500 000 dollari suuruse auhinnarahaga turniir. Minu teada ei olegi varasemalt kikkpoksis sellist auhinnaraha olnud. See summa muudab ühe inimese elu,“ tõdes Jürjendal kolmapäevase trenni lõpus poksiringi serval istudes.