KOMMENTAAR | Pettumust valmistanud hooaeg: Eesti klubijalgpall on teinud endale karuteene

„Premium liiga on kõigi aegade tugevaim ja vastab League One´i (Inglismaa tugevuselt kolmas liiga – toim) tasemele!“ Nõnda on väitnud Soccerneti jalgpalliajakirjanik Ott Järvela. Veel paar aastat tagasi oleks paljud – kaasa arvatud mina – selle väitega tõsimeeli nõus olnud, kui silmas pidada Premium liiga tippe. Miks ei oleks võinud toona Konverentsiliiga alagrupiturniiril mänginud Tallinna Flora võita Inglismaa tugevuselt kolmanda liiga klubi? Tänavuse aasta tulemusi vaadates on reaalsus vastupidine.

Kui me soovime, et meie liiga oleks Euroopaga võrreldes vähegi konkurentsivõimelisem, siis tuleb kaotada igasugune leegionäride piirang (reeglite järgi võib Premium liigas klubi koosseisu kuuluda mängupäeval kuus leegionäri, kellest viis võivad olla algkoosseisus). Me ei saa loota, et 1,3 miljonilise elanikkonnaga riigis on niivõrd palju talendikaid mängijaid. Jah, me võime ju algkooseisu toppida 10-11 eestlast, aga kas see ka liiga tasemele midagi juurde annab? Ma ei kahtle, et selle piirangu kaotamisel täiendaksid paljud klubid veelgi enam enda rivistust.