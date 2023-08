OTSEPILT JA FOTOD | Pärnumaal jätkuvad discgolfi Eesti meistrivõistlused

Tänase ülekande fookuses on meeste 40+ divisjon, mille liidripositsioonilt leiab Priit Randese ja koduraja eelisega mitmekordse Eesti meistri Raimo Kimmeli, mõlema tulemus 6 viset alla par’i. Neid jälitavad kahe viske kaugusel Tanel Viirmann ja Erki Vaigro.

Meeste avatud divisjoni eesotsas on esimest aastat täiskasvanutes mängiv Mikk Mõts tulemusega -11. Kolme löögiga ehk tulemusega -8 jäävad temast maha neli mängijat, kelle seas võistluse üks soosikuid Mauri Villmann, eelmisel aastal juunioride klassist väljunud Markus Saarepuu, samuti Erki Alliksoo ja Martin Loim. Valitsev meister Rasmus Metsamaa on esimese päeva järel jagamas 12. kohta tulemusega -5.

Naistes jagavad par’iga esikohta Kaidi Allsalu ja Birgit Vider. Kui Allsalu on aastaid pildis olnud ja sel hooajal ka Euroopast võite koju toonud, siis Vider on uus tulija. Kolmandal kohal on ühe viske rohkem teinud naised – tugevalt eestkäemängu eelistav Maria Liivamägi ning tänavu suure võidu, Estonian Openi kulla teeninud Teele Toomsalu.