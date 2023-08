Soome MM-etapp pikendas WRC-sarjaga lepingut. Jyväskylä linnapea: rallil on meie piirkonnale oluline majanduslik mõju

„AKK Sporsi nimel on mul suur rõõm ja au kinnitada, et Secto Rally Finland on ka järgmisel kolmel aastal MM-sarjas. Siinne etapp on sarja üks populaarsemaid ning sellest võidab nii spordiala laiemalt, meie partnerid kui ka Jyväskylä ja Kesk-Soome piirkonnad,“ kommenteeris Häkkinen.

Ka Jyväskylä linnapea Timo Koivisto sõnul on etapi korraldamine neile väga tähtis. „Jyväskyläl on rallit korraldava linnana pikk ajalugu ja oleme selle võistluse üle uhked. Uuringute põhjal on rallil meie piirkonnale oluline majanduslik mõju ja see toob meid rahvusvahelisse pilti. Täna on Jyväskylä jaoks väga tore päev,“ rõõmustas ta.