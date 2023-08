Neljapäeval EM-i alustavad Nõlvak ja Tiisaar: kohtadest ja võitudest tähtsam on oma mängu leidmine

Nõlvak ja Tiisaar tõdesid, et tänavusele tiitlivõistlusele on eelnenud keeruline ja rohkete nappide kaotustega hooaeg, mis on enesekindlusele jätnud oma jälje. „Oma mäng ei ole praegu nii enesekindel olnud ja võite on vähe tulnud – oleme küll tihti olnud võitudele väga lähedal, aga kõik on teisele poole libisenud. Võttes arvesse meie seisu ja vaadates ka konkurente, võib öelda, et iga võit on teretulnud,“ ütles Tiisaar.