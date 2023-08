DELFI VIDEO | Võrkpallikoondislane Kadi Kullerkann: kui samas tempos areneme, siis oleme päris heas kohas

Sel nädalal alustas Eesti treeninguid just Unibet Arenal. „Väga äge! Terve tiim on hästi meelestatud, nüüd on nagu päris – oleme õiges saalis ja vaikselt hakkab kogu ümbruskond ilme võtma. Motivatsioon on kõrge,“ ütles rahvusnaiskonna diagonaalründaja Kadi Kullerkann.