Edgar Savisaare abipalve ja kirjavahetus Sepp Blatteriga. Kuidas Eestist sai taas FIFA liige

Esimene ametlik kiri liikmesuse taastamise kohta saadeti FIFAsse juba septembri alguses ning toimetustega oli üsna kiire, sest 1994. aasta MM-valiksarja loosimine toimus juba 1991. aasta detsembris New Yorgis. Kuigi Eesti liikmesus FIFAs taastati ametlikult alles 1992. aastal, jõudsid nii Eesti, Läti kui Leedu loosimise ajaks dokumendid korda saada ning said valiksarjas kaasa teha.

Saksamaa jalgpalliliit avaldas oma vastuses toetust ja kinnitas, et nende teada ei tohiks takistusi ette tulla. Lisaks teati, et FIFA hakkab Eesti taasühinemist arutama pärast seda, kui Eesti on ÜROsse vastu võetud, mis „juhtub lähitulevikus“. Lähitulevikus see tõepoolest ka juhtus – Saksamaa jalgpalliliidu peasekretär Wilfried Gerhardt saatis kirja 16. septembril, Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991!