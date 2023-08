Pierre-Louis Loubet: soovin Otile lähemale jõuda

26-aastane prantslane pole tänavu Ford Pumas ühelgi MM-etapil esiviisikusse jõudnud. Rally Estonial sai Loubet kuuenda koha, kuid piloot enda sõnul alles harjub siinsete kiirete teedega.

„Ei saa eitada, et neil rallidel on omad spetsialistid. Täna ma vajan alla veel mitut sellist MM-etappi, et suudaksin kiirematega võistelda. Kui oled autos enesekindel, siis saad neil õõtsuvatel teedel lõbutseda. Kui sa seda pole, siis läheb väga keeruliseks,“ lausus ta kodumaa meediale. „Need rallid pole lihtsad, kuid Eestis polnud asi katastroofiline, mistõttu loodan, et mul õnnestub ka Soome etapp. Olen leidnud autos hea tunde ja tahan masinat veelgi täiustada.“

Algselt pidi eelmisel nädalal Tamperes toimunud HYAcenter rallil osalema Ott Tänak, ent eestlane võttis väikese hingetõmbepausi ning panustas testimisele. Tema asemel kihutas seal Loubet.

„Minu kõrval oli seal [igapäevane Yohan Rosseli kaardilugeja] Arnaud Dunand, mistõttu õppisin esmalt temaga koos töötama. Ta tuleb Rally2 masinast, kuid see on Rally1 omast erinev. Ent asjad läksid hästi ja seal osalemine tuli kasuks. Iga kilomeeter sellist tüüpi teedel on hea,“ selgitas Fordi roolija.

Tamperes toimunud ralli toimus üsna ekstreemsetes oludes. „Ma pole kunagi varem sellist asja näinud. Saime meeletult vett pähe. Paljudes kohtades ei jõudnud maapind vett enam endasse imada ja tegime mudas vesiliugu. Väga keeruline. Tean, et ka Soome ralliks ennustatakse vihma, kui ma ei usu, et seal [loe: Tamperes] kogetu meid aitab, sest nii kõva sadu ei tohiks tulla. Kuid hea oli näha, kuidas auto nendes tingimustes toimis,“ möönis ta.

Loubet sõnul ootab Soomes ees hoopis teist tüüpi ralli, sest võrreldes Eestiga on seal maapind erinev. Tema meelest on meie põhjanaabrite teed raskemad ning väga tähtis on autole õige seadistuse leidmine

Jyväskyläs on mehe eesmärgid lihtsad. „Loodetavasti oleme veidi kiiremad kui Eestis. Mu personaalne eesmärk on Soomes olla Oti kiirusele lähemal,“ leidis ta.

